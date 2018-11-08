Молдавские врачи 50 дней боролись за жизнь пенсионерки и спасли ее

Врачи одной из молдавских больниц боролись за жизнь 69-летней пациентки в течение 50 дней, и не безрезультатно. Пожилая женщина была доставлена в Институт скорой медицинской помощи в Кишинёве с заражением крови и нарушениями в работе жизненно важных органов.

Меры по спасению пациентки проводились группой специалистов под руководством профессора Григоре Вереги.

– Никто не давал мне ни единого шанса. Меня даже отказывались перевозить в Кишинев, – рассказывает пациентка Лидия Вакарчук.

По словам пенсионерки, инфекция в крови была обнаружена после того, как женщина перенесла несколько операций на позвоночнике.

– В течение года я сражалась со стафилококком, который в конце концов поразил все мои органы. Я постоянно посещала хирурга, но проблема обнаруживалась снова и снова, – пожаловалась пациентка.

Когда здоровье женщины ухудшилось ещё больше, её доставили в Институт экстренной медицины.

– Меня трудно было узнать: руки и ноги отекли, глаза не открывались. В течение трёх недель я находилась между жизнью и смертью, – рассказала Лидия Вакарчук.

За жизнь пациентки боролась команда врачей, возглавляемая профессором Григоре Верега, пишет publika.md. После нескольких процедур по переливанию крови и двух сложных операций произошло чудо: поступившая в критическом состоянии пациентка пошла на поправку.

По словам профессора Григория Вереги, около 200 пациентов в год поступают в больницу с подобными осложнениями. К сожалению, в большинстве случаев лечение является неэффективным.