Молдавские власти держат ситуацию с коронавирусом под контролем (ВИДЕО)

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Министерство здравоохранения и Национальное агентство общественного здоровья держат под контролем ситуацию с коронавирусом нового типа. Об этом сообщил Игорь Додон, который в конце прошлой недели и сегодня провел совещание на эту тему с представителями ответственных учреждений.

– Мы держим ситуацию под контролем. В РМ не было зарегистрировано случаев заболевания. Было принято решение быть предельно осторожными, в особенности это касается аэропорта и других въездов в страну, чтобы не допустить заражения, – сообщил президент.

Первая вспышка заражения коронавирусом произошла в китайском Ухане в конце прошлого года, после чего он распространился на другие части страны и в мире. По последним данным, жертвами вируса стали 80 человек, более 2,7 тыс. заразились. За пределами Китая случаи заболевания обнаружили в Южной Корее, Японии, Вьетнаме, Непале, Франции, США и других странах.