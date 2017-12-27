Молдавские вина завоевали более 300 медалей в 2017 году

В большинстве случаев Молдова заняла первое место.

2017 год выдался «урожайным» для молдавских вин. На различных конкурсах местные вина удостоились более 300 медалей, 60% из которых – золотые.

По словам представителей Национального офиса винограда и вина, в 2017 году объем партий вин с Защищенным географическим указанием (Indicaţie Geografică Protejată) достиг почти трех миллионов литров, сообщает jurnal.md.

Согласно официальным данным, в этом году более 150 тысяч туристов посетили молдавские винные погреба и винодельни.

Гран-при за особые заслуги в винодельческом секторе в 2017 году пришлось на винный завод «Крикова».