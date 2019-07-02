Молдавские товары были представлены на Курской ярмарке (ФОТО)

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С 26 по 30 июня в Курске состоялась 19-я выставка межрегиональной ярмарки “Курская Коренская ярмарка-2019”, в которой приняли участие производители из Молдовы. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник президента Молдовы по связям с диаспорой Кристина Буга.

Стенд с молдавскими товарами был размещён в Главном Павильоне выставки, что повысило видимость и способствовало продвижению отечественной продукции. Нашу страну представляли более 15 местных производителей и делегатов из Окницы и Басарабяски, которые представили сельский дом и выставку предметов молдавского происхождения, в том числе глиняную посуду, ковры, народные костюмы. Также были выставлены молдавские вина, мёд, сыры. Для зрителей выступили две художественные группы народных танцев и песен.

В мероприятии также приняли участие представители из 65 регионов Российской Федерации, более 20 делегаций из-за рубежа, в том числе нынешние и потенциальные экономические и торговые партнёры Республики Молдова.