Молдавские священнослужители требуют запрета гей-парадов в Кишиневе

Глава Православной церкви Молдовы Митрополит Владимир обратился в адрес президента, председателя парламента, премьер-министра, а также Министерства внутренних дел в связи с проведённым на прошлой неделе ЛГБТ-маршем «Без страха».

В послании отмечается, что Митрополия Молдовы настаивает на запрете на выдачу авторизаций на подобные марши, призывая как властей, так и членов, сторонников и промоутеров сообщества ЛГБТ отказаться от этого проекта, который является оскорбительным не только для религиозной общины, но и для большинства жителей страны.

Митрополия подчеркивает, что согласно 8 статье Закона о собраниях, власти имеют полное право не допускать проведения подобных акций, которые нарушают общественную мораль, права и свободу других лиц. Кроме этого, согласно 48 статье Конституции Молдовы, «семья основана на браке, заключенном по взаимному согласию мужчины и женщины, на их равноправии и на праве и обязанности родителей растить, воспитывать и обучать детей».

– Тем не менее, марш ЛГБТ прошёл, были задействованы сотни полицейских, которые обеспечивали безопасное проведение мероприятия. Это аморальное действие заключалось в новой провокации общества, которое сохраняет свою моральную вертикальность в духе христианского учения. Хотя Митрополия не призывала религиозное общество выходить против проведения марша «Без страха», тем не менее многочисленные граждане страны самовольно вышли на мирный протест через песни и молитвы о покаянии, – говорится в сообщении Митрополита.

Сотни мирных протестующих пострадали от рук полицейских, в том числе женщины и даже дети. Их избили резиновыми дубинками, останавливали слезоточивым газом, применили к ним физическое насилие и разогнали. Полицейские уничтожили несколько икон и порвали одеяние богослужителей, тем самым они нанесли им ущерб не только физически, но и морально, и психологически, отмечается в послании. С 19 мая и по сей день на адрес Митрополии приходят сотни жалоб со стороны граждан, которые просят принять меры и наказать ответственных за акты насилия применяемых в отношении мирных демонстрантов.

– В связи с этим от имени Синода Православной церкви и граждан этой страны обращаемся к вам, депутатам Парламента Республики Молдова, с просьбой, чтобы в будущем был прекращён этот деструктивный бич, обесценивающий мораль нашего православного общества, которые поддерживают семейные ценности, – заявил глава Митрополии.

Кроме этого, Митрополия попросила депутатов парламента ознакомиться с Законом об обеспечении равенства, отметив, что это просьба не только служителей церкви, но и всего христианского общества.

– Или, завершив этот мандат осенью текущего года, какие морально-духовные ценности вы оставите молодому поколению?, – поинтересовался Митрополит.

Напомним, что в субботу, 19 мая, члены сообщества ЛГБТ и их сторонники (включительно из-за рубежа) приняли участие в марше под лозунгом «Без страха к любви», требуя, таким образом, от общества быть более толерантными к гомосексуалам. Всего за неделю до этого сотни церковных служителей и верующих по всей стране приняли участие в другом марше, тишины, который проходит уже четвертый год подряд в ответ на намерения «Гендердок-М» провести гей парад в центре столицы. Известно, что «Гендердок-М» является первой неправительственной организацией, которая защищает и продвигает права ЛГБТ в нашей стране.

Ранее свое возмущение произошедшем на марше высказал и президент Игорь Додон, который предложил проводить подобные шествия в здании правительства.