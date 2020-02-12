Молдавские студенты-докторанты получат в этом году специальные стипендии правительства

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Группа студентов-докторантов получат в этом году специальные стипендии правительства, а также именные стипендии по областям. Соответствующее решение принято членами правительства на сегодняшнем заседании.

Согласно постановлению кабинета министров, в этом году специальные стипендии правительства получат 11 студентов-докторантов, которые учатся на различных специальностях в университетах страны. Кроме того, шесть студентов-докторантов получат именные стипендии: им. Антона Аблова (химия), им. Серджиу Рэдэуцану (физика), им. Бориса Матиенко (биология), им. Николая Анестиаде (медицина), им. Дмитрия Кантемира (гуманитарные науки), им. Валентинаа Белоусова (математика).

Указанные стипендии будут выплачены из средств, предусмотренных на эти цели бюджетом Министерства просвещения, культуры и исследований. В этом контексте премьер-министр Ион Кику отметил необходимость поддержки студентов и докторантов, которые учатся в инженерных областях, особенно в области информационных технологий, передаёт moldpres.md.

– За этими профессиями будущее, поэтому мы должны заинтересовать нашу молодежь учиться этим специальностям, – отметил премьер.

Специальные стипендии правительства и именные стипендии по областям присуждаются докторантам, которые добиваются особых успехов и результатов в учебе.