Молдавские спортсмены выбирают “звезду” и призывают граждан голосовать за социалистов (ВИДЕО)

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Представители спортивного сообщества провели сегодня пресс-конференцию, на которой озвучили свою позицию по поводу предстоящих парламентских выборов. Спортсмены призвали граждан сделать правильный выбор 24 февраля, отметив, что лично они с этим выбором определились, и будут голосовать за Партию социалистов.

В частности, менеджер по международным отношениям Федерации шахмат Молдовы, международный гроссмейстер, экс-чемпион Республики Молдова по шахматам Серджиу Барган считает, что для этого есть как минимум несколько причин.

– Это единственная партия с четко продуманной программой. Это единственная партия, у которой есть эксперты в различных областях. Это достойная команда, и мы должны привести этих людей к власти, чтобы улучшить ситуацию в нашей стране. Эта партия активно участвует в спортивной деятельности и вносит большой вклад в развитие молдавского спорта, оказывает нам большую помощь в проведении мероприятий. Я считаю, что эти люди заслуживают быть у власти, – отметил он.

Вице-председатель спортивного клуба “Даруда” Дан Стрэжеску поблагодарил Партию социалистов за постоянно оказываемую спортсменам нашей страны помощь и призвал граждан сделать правильный выбор в ближайшее воскресенье.

– Хочу, чтобы каждый принял в голосовании и приложил усилия для перемен в нашей стране. У Партии социалистов очень сильная программа, и надеюсь, что ситуация в Молдове изменится, потому что все мы переживаем за будущее наших детей, родственников. Люди уезжают из страны, потому что ничего не делается, – сказал он.

Председатель Муниципальной ассоциации регби Шишкан Александру выразил солидарность со своими коллегами, рассказав о том, что всякий раз, когда возглавляемая им организация сталкивалась с проблемами и трудностями различного характера, на помощь приходили только социалисты.

– Они не словом, а делом поддерживают спорт в Республике Молдова, – сказал он.

Анатолий Печерский, руководитель национального подразделения Международной организации пауэрлифтинга “Global powerlifting alliance” и спортивного клуба “Минотавр” призвал всех граждан, вне зависимости от их политических предпочтений, принять участие в “решении своей судьбы” 24 февраля.

– Наш выбор – Партия социалистов Республики Молдова. Эта партия уделяет внимание развитию общедоступного и детского спорта, на чем держится здоровье нации, – подчеркнул он.

В заключение спортсмены призвали всех граждан принять участие в голосовании 24 февраля.

– Сделайте правильный выбор. Я уверен в том, что нужно голосовать за социалистов, за звезду, чтобы у Молдовы действительно было будущее, – подытожил Барган.