Молдавские спортсмены стали лучшими за всю историю своих выступлений на межконтинентальном заплыве через Босфор

0

В воскресенье, 21 июля, состоялся 31-й ежегодный заплыв через пролив Босфор, организованный Национальным олимпийским комитетом Турции. Всего в заплыве приняли участие 2 400 человек из 59 стран мира.

Как пишет sporter.md, спортсмены стартуют от пристани в азиатской части Стамбула, а финишируют в европейской части города. Дистанция заплыва составляет 6,5 километров.

В этом году результаты участников из Молдовы стали лучшими за всю историю выступления молдавских пловцов на этом соревновании. В возрастной группе 60-64 лет наши спортсмены завоевали 2 бронзовые медали. В возрастной группе 35-39 лет молдаванке присудили серебряную медаль.

Всего в рамках 31-го заплыва через пролив Босфор приняли участие 20 молдавских спортсменов.