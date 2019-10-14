Молдавские спортсмены поддерживают Иона Чебана и призывают кишиневцев голосовать за него на выборах

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Руководители спортивных клубов и молдавские спортсмены призвали кишиневцев голосовать на выборах генерального примара за кандидата ПСРМ Иона Чебана. По их словам, столица нуждается в настоящем хозяйственнике, который наведет порядок в Кишиневе, обустроит спортивные площадки и арены.

Лучший шахматист Молдовы, международный гроссмейстер Виорел Бологан признался, что знаком с Ионом Чебаном давно и считает, что социалист делами доказал, что заслуживает стать столичным градоначальником.

– Он всегда помогал в развитии спорта. Когда занимал должность вице-министра образования, он открыл по всей стране свыше 60 центров для молодёжи и для занятий спортом. Будучи муниципальным советником, Ион Чебан открыл свыше 10 стадионов в столице. В то время, когда закрывались школы, он помог сохранить здание шахматной школы. Также он помогает ремонтировать спортивные комплексы. Это человек, который конкретными делами помогает спорту, – отметил Бологан.

Руководитель столичного бойцовского клуба Рустам Алимов заявил, что на протяжении нескольких лет федерация получала немалую помощь и поддержку от Иона Чебана.

– Он всегда помогал нам в организации тренировочных сборов, в участии в зарубежных турнирах. Все проекты, которые мы с ним обсуждали, были поддержаны. Предстоит еще многое сделать, надо провести много работы. Надеемся и рассчитываем, что 20 октября горожане сделают правильный выбор, – заявил Алимов.

Голосовать за кандидата от ПСРМ Иона Чебана на выборах генпримара Кишинева призвал и президент «Академии спорта имени Анатолия Перванчука».

– Я внимательно следил за тем, как он работает в Муниципальном совете, то большое количество спортивных и детских игровых площадок, которые были открыты им за последние годы, – именно в таком ключе должен развиваться наш город. Я уверен, что, когда Ион Чебан приступит к своим обязанностям, а я уверен, что так и будет, наш город станет меняться в лучшую сторону. Нашему городу нужен настоящий хозяйственник, который наведет порядок, – сказал Алексей Перванчук.

Спортсмены считают, что именно Иону Чебану по силам побудить кишиневцев вести активный образ жизни и создать для этого необходимые условия. Напомним, всеобщие местные выборы пройдут 20 октября.