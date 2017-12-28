Молдавские спортсмены отличились в 2017 году: завоевано более 160 медалей на международных соревнованиях

40 медалей были завоеваны в олимпийских видах спорта и 120 медалей – в неолимпийских видах.

Помимо международных достижений, молдавским спортсменам есть чем похвастаться и на родине. В 2017 году впервые на территории Республики Молдова был организован Чемпионат малых стран Европы по баскетболу, в котором приняли участие восемь государств. Прошли в Молдове и чемпионаты мира, чемпионаты Европы, мировые и европейские конгрессы профильных международных спортивных федераций, а также международные турниры, сообщает ipn.md.

Отличились и молдавские футболисты. Впервые чемпион Молдовы ФК «Шериф» заполучил девять очков на групповом этапе Лиги Европы и был в шаге от выхода в плей-офф.

Аарон Кук, бронзовый призер на чемпионате мира по тхэквандо, занявший второе место на Гран-при в Москве и третье на Гран-при в Лондоне, удостоился трофея за самый зрелищный удар по тхэквандо. Награда впервые была вручена Всемирной федерацией тхэквандо.

Борец Даниель Катарага поднялся на 5-ю позицию на Чемпионате мира по греко-римской борьбе среди взрослых и завоевал 1-ое место на Чемпионате мира среди молодёжи.

В номинации «Спорт – равные возможности» победителем стал бы Петру Катарага, занимающийся пара- тхэквандо. Спортсмен занял 2-е место на чемпионате IWAS WORLD GAMES 2017 в Португалии и 3-е место на чемпионате Европы в Болгарии.