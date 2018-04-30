Молдавские спасатели готовятся к природным катаклизмам (ФОТО)

В связи с этим они провели учения в случаях экстремальных природных условий: наводнений, ураганов и оползней.

Действия прошли в конце прошлой недели в Хынчештском районе, передаёт Служба гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций. Согласно сценарию, в апреле на Молдову обрушился сильный ливень и ветер, которые привели к большим последствиям для населения. Сотрудники Службы ЧС проводили спасательные операции в массовых дорожно-транспортных происшествиях, эвакуировали пациентов в больнице, действовали в режимах наводнений, оползней и пожаров.

Учения позволили оценить возможности анализировать и действовать в подобных опасных ситуациях, а также улучшить подготовку структур гражданской защиты. Учения проводились в соответствии с рекомендациями руководства района.