Молдавские соотечественники в России поддерживают новую власть в Молдове (DOC)

Молдавские соотечественники в России поддерживают новую власть в Молдове (DOC)

Ряд молдавских общественных организаций в России выразили поддержку главе государства Игорю Додону и признали легитимными новое парламентское большинство и правительство. 

Декларации с соответствующими заявлениями поступили от Региональной общественной организации Омской области «Молдавский культурный центр «Зимбру», Региональной общественной организации Костромы «Молдавский центр», Региональной общественной организации «Центр содействия объединению и поддержки молдавской молодёжи», а также от Курской региональной общественной организации «Общественно-культурный центр «Община молдаван».

В документах отмечается, что наши соотечественники обеспокоены в связи со сложившейся нестабильной политической ситуацией в Молдове и переживают за будущее своей исторической родины. Граждане Молдовы в России выразили поддержку всенародно избранному президенту и признали легитимными новое парламентское большинство и правительство.

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