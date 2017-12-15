Молдавские школьники выходят на каникулы на следующей неделе

“Отсчет” зимних праздников у учащихся начинается с 23 декабря.

По данным министерства образования, культуры и исследований, зимние каникулы продлятся 17 дней, и учащиеся вернутся на занятия 9 января 2018 года.

Таким образом, второй семестр учебного года 2017-2018 гг. охватит период с 9 января по 31 мая. Для выпускных IX и XII классов второй семестр закончится 25 мая.

Ученики также будут иметь два периода каникул во втором семестре учебного года. Весенние продлятся четыре дня: с 8 марта по 11 марта, а пасхальные – десять дней: с 7 апреля по 16 апреля.