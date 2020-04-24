Молдавские школьницы завоевали три бронзовые медали на олимпиаде по математике

0

Молдавские школьницы завоевали три бронзовые медали на IX Европейской математической олимпиаде для девочек. Мероприятие организовано Нидерландами в режиме онлайн и проходило с 15 по 21 апреля.

Медали завоевали ученицы столичного Теоретического лицея «Горизонт» Мэдэлина Гриза, Аделина Андрей и Аделина Патлатый, передаёт moldpres.md.

В олимпиаде участвовали 204 школьницы из 53 стран мира. Команду Республики Молдова представляли четыре ученицы и два преподавателя.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.