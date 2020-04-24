Молдавские школьницы завоевали три бронзовые медали на олимпиаде по математике

Молдавские школьницы завоевали три бронзовые медали на олимпиаде по математике

Молдавские школьницы завоевали три бронзовые медали на IX Европейской математической олимпиаде для девочек. Мероприятие организовано Нидерландами в режиме онлайн и проходило с 15 по 21 апреля.

Медали завоевали ученицы столичного Теоретического лицея «Горизонт» Мэдэлина Гриза, Аделина Андрей и Аделина Патлатый, передаёт moldpres.md.

В олимпиаде участвовали 204 школьницы из 53 стран мира. Команду Республики Молдова представляли четыре ученицы и два преподавателя.

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