Молдавские шахматисты поддерживают президента, парламент и правительство

Федерация шахмат Молдовы выразила полную поддержку усилиям законно избранного президента Игоря Додона, легитимного парламентского большинства и нового правительства страны. Такое решение было принято на экстренном заседании президиума федерации.

Федерация шахмат Молдовы провела экстренное заседание президиума, на повестке дня которого значился один-единственный вопрос.

– Федерация шахмат Молдовы выступила в поддержку усилий законно избранного президента, главы федерации Игоря Додона, а также легитимного парламентского большинства и нового правительства страны. Члены президиума единогласно поддержали позицию президента и выразили солидарность с его действиями в нынешней кризисной ситуации, которая наблюдается в стране, – рассказал Генеральный секретарь Федерации шахмат РМ Валерий Коадэ.