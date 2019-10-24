Молдавские производители ждут от Россельхознадзора расширения списка авторизованных поставщиков

В отраслевых ассоциациях плодоводов Молдовы считают любые контакты между НАБПП и Россельхознадзором полезными «с точки зрения поддержания постоянного и конструктивного диалога между ведомствами». Представители ассоциаций сельхозпроизводителей надеются, что регулярное взаимодействие ведомств косвенно будет способствовать положительному решению их главной цели на данный момент: расширению доступа молдавских экспортеров продуктов растениеводства на рынок России, пишет east-fruit.com.

В настоящее время специальный список Россельхознадзора авторизованных производителей-поставщиков фруктов, овощей, ягод и т.п. из Молдовы в Россию состоит из приблизительно полутора сотен предприятий. Ранее президент страны Игорь Додон предложил расширить его почти до 500 предприятий.