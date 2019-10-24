Молдавские производители ждут от Россельхознадзора расширения списка авторизованных поставщиков

Молдавские производители ждут от Россельхознадзора расширения списка авторизованных поставщиков
В Молдову по приглашению Национального агентства по безопасности пищевых продуктов прибыла делегация Россельхознадзора. На текущей неделе инспекторы двух ведомств проведут дополнительную проверку партий посадочного материала, предназначенного для экспорта на российский рынок. На основании результатов осмотра и лабораторной экспертизы этой продукции Россельхознадзор примет решение о ее соответствии требованиям нормативной базы РФ в части здоровья растений и примет решение о возможности ввоза зарезервированных партий посадочного материала из Молдовы на территорию Российской Федерации.

В отраслевых ассоциациях плодоводов Молдовы считают любые контакты между НАБПП и Россельхознадзором полезными «с точки зрения поддержания постоянного и конструктивного диалога между ведомствами». Представители ассоциаций сельхозпроизводителей надеются, что регулярное взаимодействие ведомств косвенно будет способствовать положительному решению их главной цели на данный момент: расширению доступа молдавских экспортеров продуктов растениеводства на рынок России, пишет east-fruit.com.

В настоящее время специальный список Россельхознадзора авторизованных производителей-поставщиков фруктов, овощей, ягод и т.п. из Молдовы в Россию состоит из приблизительно полутора сотен предприятий. Ранее президент страны Игорь Додон предложил расширить его почти до 500 предприятий.

 

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