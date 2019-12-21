Молдавские производители смогут беспошлинно экспортировать в ЕС больше фруктов

Молдавские производители смогут беспошлинно экспортировать в ЕС больше фруктов

Больше слив, винограда и черешни смогут экспортировать молдавские производители без уплаты таможенных пошлин. Совет ЕС одобрил дополнительные льготные условия для молдавских экспортёров.

Таким образом, наша страна получит дополнительные квоты на беспошлинный ввоз в ЕС столовых сортов винограда и слив, которые будут на 50% больше действующих. Также Молдова получит новую квоту на ввоз 1 500 тонн черешни. Вместе с тем, производители из ЕС получат больше возможностей для беспошлинного экспорта в Молдову, передаёт moldpres.md.

Решение Совета ЕС призвано поддержать отечественных производителей.

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