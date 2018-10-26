Молдавские правоохранители «накрыли» сеть Форекс-компаний, под маской которых скрывалась международная ОПГ (ФОТО)

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры совместно с сотрудниками Управления спецопераций ГИП провели 20 обысков и задержали 5 человек в рамках уголовного дела, возбуждённого по факту отмывания денег в особо крупных размерах.

Антикоррупционная прокуратура документировала деятельность преступной группировки, членами которой стали граждане Молдовы, Украины и Израиля. Они создали на территории Молдовы сеть офисов, сотрудники которых выполняли функции представителей и псевдо-менеджеров брокерской компании, действующей на рынке Forex. Сотрудники этих компаний, которых насчитывалось около 150 человек, работали якобы от имени транспортной компании Кипра. На самом деле, их реальная задача заключалась в том, чтобы убедить потенциальных клиентов из бывших стран СНГ вкладывать деньги посредством платформы Forex, от имени которой они не имели права действовать. За предоставленные услуги руководство сети получало фиксированный процент инвестированных клиентами денег, а чтобы скрыть происхождение средств, члены ОПГ переводили их кэшом из Украины или перечисляли на различные банковские карты, а после обналичивали в молдавских банкоматах.

Прокуроры также установили, что сотрудники компаний работали неофициально, а некоторые – на основании фиктивных трудовых договоров, подписанных в Кипре. Зарплаты они получали в конвертах или на банковские карты, выпущенные иностранными финансовыми учреждениями. Таким образом, они наносили ущерб государственному бюджету путём уклонения от налогов с заработной платы, размер которого предстоит выяснить.

В результате обысков в офисах, домах и автомобилях псевдо-менеджеров брокерских компаний были изъяты денежные средства в размере приблизительно 500 000 леев, банковские карты, электронные устройства для хранения информации, банковские реквизиты компаний-нерезидентов, контракты, а также черновые записи, составляющие доказательную базу в деле.

Пять членов преступной группировки были задержаны. Один из них – 2 недели назад и помещён под предварительный арест, ещё четверых “взяли” вчера на 72 часа. В их отношении возбуждено уголовное дело по факту отмывания денег в особо крупных размерах, которое предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, а также наложение штрафа для юридического лица в размере от 650 000 до 800 000 леев.