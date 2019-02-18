Молдавские пограничники задержали украинца, напечатавшего свои данные на чужие права

Молдавские пограничники задержали украинца, напечатавшего свои данные на чужие права

Во время контроля сотрудники Пограничной полиции обнаружили, что на оригинальном водительском удостоверении напечатаны данные другого человека и его фотография, что говорит о фальсификации документа.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, нарушение было выявлено вчера, 17 февраля, на КПП «Джурджулешты-Галац». Свои документы на контроль предъявил 27-летний гражданин Украины, который был за рулём грузового автомобиля марки IVECO, зарегистрированного в Болгарии. Во время проверки документов пограничники выявили несоответствия на водительском удостоверении мужчины, выданном якобы украинскими властями. В ходе тщательного исследования было установлено, что данные и фотография были напечатаны, а сам документ являлся оригинальным.

Молодой человек признался, что нашёл в социальной сети человека, который за 500 долларов выдал ему водительское удостоверение на все категории транспортных средств. В то же время он предъявил своё действительное водительское удостоверение, на основании которого он не мог находиться за рулём грузового автомобиля.

Поддельный документ был изъят и направлен на экспертизу, а гражданин Украины получил административное наказание.  Ему было разрешено пересечь госграницу, но только в качестве пассажира.

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