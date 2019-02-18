Молдавские пограничники задержали украинца, напечатавшего свои данные на чужие права

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Во время контроля сотрудники Пограничной полиции обнаружили, что на оригинальном водительском удостоверении напечатаны данные другого человека и его фотография, что говорит о фальсификации документа.

По данным пресс-службы Пограничной полиции, нарушение было выявлено вчера, 17 февраля, на КПП «Джурджулешты-Галац». Свои документы на контроль предъявил 27-летний гражданин Украины, который был за рулём грузового автомобиля марки IVECO, зарегистрированного в Болгарии. Во время проверки документов пограничники выявили несоответствия на водительском удостоверении мужчины, выданном якобы украинскими властями. В ходе тщательного исследования было установлено, что данные и фотография были напечатаны, а сам документ являлся оригинальным.

Молодой человек признался, что нашёл в социальной сети человека, который за 500 долларов выдал ему водительское удостоверение на все категории транспортных средств. В то же время он предъявил своё действительное водительское удостоверение, на основании которого он не мог находиться за рулём грузового автомобиля.

Поддельный документ был изъят и направлен на экспертизу, а гражданин Украины получил административное наказание. Ему было разрешено пересечь госграницу, но только в качестве пассажира.