Молдавские пограничники задержали иностранца с поддельным паспортом, который числился в базе Интерпола

Сотрудники пограничной полиции задержали гражданина Турции за попытку пересечь границу по поддельному паспорту. Также было установлено, что документ на территории Турции числился украденным уже более года.

29-летнего гражданина Турции задержали 6 декабря в поезде “Кишинёв-Бухарест”. У пограничного инспектора возникли подозрения насчёт подлинности паспорта, выданного турецкими властями. В результате проверок оказалось, что паспорт не только оказался поддельным, но также числился в базе данных Интерпола как украденный во второй половине 2017 года.

В ходе расследования молодой человек признался, что при помощи знакомого подделал документ. За это он заплатил 1 000 евро.

Сотрудники пограничной полиции продолжают расследование с целью выяснения обстоятельств и выявления всех причастных к делу лиц.