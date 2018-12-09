Молдавские пограничники задержали иностранца с поддельным паспортом, который числился в базе Интерпола

Молдавские пограничники задержали иностранца с поддельным паспортом, который числился в базе Интерпола

Сотрудники пограничной полиции задержали гражданина Турции за попытку пересечь границу по поддельному паспорту. Также было установлено, что документ на территории Турции числился украденным уже более года.

29-летнего гражданина Турции задержали 6 декабря в поезде “Кишинёв-Бухарест”. У пограничного инспектора возникли подозрения насчёт подлинности паспорта, выданного турецкими властями. В результате проверок оказалось, что паспорт не только оказался поддельным, но также числился в базе данных Интерпола как украденный во второй половине 2017 года.

В ходе расследования молодой человек признался, что при помощи знакомого подделал документ. За это он заплатил 1 000 евро.

Сотрудники пограничной полиции продолжают расследование с целью выяснения обстоятельств и выявления всех причастных к делу лиц.

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