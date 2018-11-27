Молдавские пограничники выявили и пресекли ряд серьезных нарушений

Два поддельных вида на жительство, владение охотничьим ружьем без разрешения и незаконное пересечение государственной границы – эти нарушения допустили четыре человека, двое из которых являются гражданами Республики Гвинея.

В частности, сотрудники Пограничной полиции остановили машину марки Hyunday Matrix вблизи села Бырнова Окницкого района. Во время осмотра автомобиля, за рулем которого находился 72-летний уроженец этого села, на заднем сидении под одеялом было обнаружено охотничье ружье. Срок действия разрешения на него истек еще в 2013 году. Молдаванин поведал, что использовал оружие в личных целях и охотился с ним на диких птиц на озере. Об инциденте проинформировали ответственных в рамках Инспектората полиции Окницы.

Еще одно нарушение было зарегистрировано сотрудниками Пограничной полиции Окницы. По подозрению в незаконном пересечении границы между селами Клокушна и Гвэздэуць (Украина) была задержана жительница города Дубоссары. 29-летняя женщина признала вину, рассказав, что она была в гостях у сестры, которая живет в украинском селе. Несмотря на то, что у женщины есть паспорт, она решила пересечь границу в обход контроля, чтобы как можно быстрее добраться до пункта назначения. В настоящее время женщине грозит штраф.

Череду нарушений пополнил инцидент на КПП Костешть-Стынка по направлению на выезд из страны, где контроль проходило автотранспортное средство, следовавшее по маршруту Кишинев-Париж. Во время проверки документов двух граждан Республики Гвинея выяснилось, что их вид на жительство истек несколько дней назад. Дополнительная проверка показала, что документы были подделаны. Молодые люди в возрасте 25 и 26 лет соответственно от деклараций по этому поводу воздержались. Были составлены протоколы, а впоследствии иностранцев доставили в региональную службу Бюро по миграции и беженцам в Бельцах.

По факту случившегося патрульная полиция инициировала проверки.