Молдавские пограничники встречают соотечественников и туристов шоколадками и праздничными открытками (ФОТО)

Кроме того, представители Пограничной полиции делают все, чтобы прохождение границы было быстрым и удобным.

В Рождество сотрудники контрольно-пропускных пунктов решили порадовать маленьких путешественников – при пересечении границы дети получают в подарок шоколадку. Их родителям же вручают поздравительную открытку.

Для упрощения прохождения контроля на пунктах пропуска были предприняты ряд мер. Для этого, было задействовано большее количество сотрудников Пограничной полиции. На самых востребованных пунктах пересечения границы семьи с детьми, а также люди с особыми потребностями, направляются на полосу, предназначенную для дипломатического корпуса.

Во избежание заторов, путешественников призывают пользоваться приложением «TRAFIC ONLINE» для того, чтобы быть в курсе среднего ожидания на пунктах пересечения границы.

Ранее стало известно, какие пункты пропуска наиболее востребованы в канун праздников.