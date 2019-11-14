Молдавские пограничники вернули на родину скрывавшегося от правосудия украинца (ВИДЕО)

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Сегодня в пункте пропуска “Тудора-Староказачье” состоялась процедура передачи властям соседней страны гражданина Украины. 25-летний мужчина находился в международном розыске за пытки, насилие и другие преступления, совершённые на территории Украины.

Нарушитель был задержан месяц назад в Международном аэропорту Кишинёва. В ходе проверок выяснилось, что молодой человек находится в международном розыске. Ему удалось скрываться от правосудия почти 4 года.

30 октября кишинёвский суд вынес положительное заключение об экстрадиции задержанного из Молдовы в Украину, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за ранее совершённые преступления. До дня экстрадиции задержанный находился в заключении в столичной тюрьме №13.