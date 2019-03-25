Молдавские пограничники поймали украинца с заряженным револьвером (ФОТО)

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Сотрудники Пограничной полиции обнаружили в сумке гражданина Украины револьвер, заряженный семью патронами, на который у него не было никаких документов. Инцидент произошёл на контрольно-пропускном пункте Бричаны-Россошаны.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, в ходе тщательной проверки микроавтобуса марки Ford Tranzit, за рулём которого находился 38-летний гражданин Украины, был обнаружен револьвер «STOLKER» с семью патронами в магазине, а также два использованных патрона. Водитель не смог предъявить документы на оружие, более того, он заявил, что не знал о запрете на транспортировку оружия, которое недавно было приобретено в РМ.

Пистолет был изъят и направлен на экспертизу. На имя водителя был заполнен протокол, после чего ему разрешили продолжить путь.