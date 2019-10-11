Молдавские пограничники обнаружили у иностранца поддельные документы (ВИДЕО)

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Пограничники в Международном аэропорту Кишинёва обнаружили у гражданина Грузии два поддельных документа. Фальсификаты были спрятаны в сумке иностранца.

Как сообщает пресс-служба Пограничной полиции, инцидент был зарегистрирован 10 октября во время проверки пассажиров рейса Кишинёв-Барселона. Пограничники обнаружили у 35-летнего гражданина Грузии удостоверение личности и водительское удостоверение с признаками фальсификации. Оба документа были выданы властями Словакии.

В ходе допроса мужчина признался, что не посещал автошколу, а права получил через своих товарищей из Грузии, как и второй документ.

Фальсификаты были изъяты и направлены на экспертизу. Иностранцу запретили пересекать госграницу. Ему грозит штраф.