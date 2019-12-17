Молдавские пограничники не пропустили в соседнюю страну набитую сигаретами машину (ФОТО, ВИДЕО)

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В пункте пересечения “Леушены” пограничники остановили автомобиль BMW X6, в котором было обнаружено 4 850 пачек сигарет. Инцидент был зарегистрирован 16 декабря на выезде из страны.

К контрольной линии подъехал автомобиль с номерными знаками, выданными румынскими властями. За рулём находилась 55-летняя жительница Ясс.

В ходе дополнительной проверки транспортного средства с привлечением служебной собаки в нескольких труднодоступных местах были обнаружены пачки сигарет с акцизными марками РМ. В итоге было изъято 97 000 сигарет.

Водитель и пассажир сообщили, что ничего не знали о найденных табачных изделиях. Обстоятельства произошедшего выясняются, ведётся разбирательство.