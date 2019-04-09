Молдавские наркодилеры прошли в Нидерландах курсы по выращиванию марихуаны и применили опыт на нашем рынке (ВИДЕО)

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Члены преступной группировки прошли курсы в Нидерландах, где их научили правильно выращивать марихуану, и применили полученный опыт в Молдове. Однако «агрономы» не учли разницы законодательств Молдовы и Нидерландов, где легализован ограниченный оборот марихуаны.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам, вчера, 8 апреля, совместно с сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками был проведён ряд обысков в домах группы людей, подозреваемых в обороте наркотиков типа «марихуана» и «субутекс» в муниципиях Кишинёв и Бельцы. Обыски проходили в рамках уголовного дела, возбужденного по факту выращивания, хранения, транспортировки и сбыта наркотических средств.

В результате операции правоохранители обнаружили теплицу, в которой выращивалась марихуана, различное оборудование, необходимое для культивации растения, а также электронные весы и другие предметы. Кроме этого, была найдена и изъята марихуана, которая предназначалась для дальнейшей реализации, стоимость которой составляет 8 000 000 леев.

Было установлено, что подозреваемые проходили курсы в Нидерландах по выращиванию марихуаны. В результате операции были задержаны 5 «сертифицированных специалистов» из Фалештского района в возрасте от 24 до 26 лет. Прокуроры намерены потребовать в суде применить в их отношении предварительный арест на 30-дневный срок.

Если вина подозреваемых будет доказана, то им грозит тюремное заключение на срок от 7 до 15 лет.