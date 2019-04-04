Молдавские мигранты смогут мгновенно перевести деньги родным со смартфона

Молдавские мигранты смогут мгновенно перевести деньги родным со смартфона

Сбербанк России запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья. Перевод осуществляется из мобильного приложения «Сбербанк онлайн». Получить деньги можно будет наличными в любом из пунктов обслуживания Western Union в стране назначения.

В число доступных для перевода государств вошла Республика Молдова, а также еще 9 стран: Беларусь, Азербайджан, Грузия, Монголия, Таджикистан, Туркмения, Казахстан, Киргизия и Узбекистан. Как пишет vedomosti.ru, список будет постепенно расширяться.

Сейчас мгновенные переводы в ближнее зарубежье осуществляются только со смартфона на платформе Android. Вскоре услуга будет доступна и для платформ IOS, уверяют представители банка.

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