Молдавские мамы потребовали запретить платную фотосъемку при выписке из роддома (DOC)

После многочисленных жалоб женщин, что их заставляют при выписке платить сотни леев за фото и услуги аниматоров, которых они не просили, адвокат Ионела Хадыркэ составила петицию на этот счет.

В обращении, адресованном властям страны, содержится просьба о четком регламентировании процедуры выписки из роддома. Также матери требуют реформ с обязательным запретом на аренду помещений фотографами в больницах.

Реакция на данную проблему уже поступила от Центра матери и ребенка, а также от министерства здравоохранения. Так, в ЦМИР заявили, что с 2018 года такой услуги в их роддоме нет: контракт, на основании которого работал фотограф, истёк и не был продлен, пишет curentul.md.

Что касается минздрава, ведомство потребовало дополнительной информации от роддомов на этот счет. Также минздрав попросил все перинатальные центры обустроить помещение, которое будет бесплатно предоставляться родителям для организации фото- и видеосъемки при выписке.