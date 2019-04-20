Молдавские католики празднуют Воскресение Господне

0

В этом году Римско-католическая церковь празднует Воскресение Господне в воскресенье, 21 апреля. Сегодня у католических христиан Великая суббота – день тишины, в который верующие молятся и размышляют о тайне Спасения, уточнил священник, канцлер Епархии Кишинева Петру Чобану.

Епархия Кишинева состоит из 20 приходов в нескольких населенных пунктах Республики Молдова, в том числе трех приходов в Кишиневе, наиболее известным из которых является Собор Божественное Провидение, расположенный в центре столицы, где находится и епархия, пишет ipn.md.

– Вечером, в 20:30, в Кишиневе начнется торжественное пасхальное богослужение, навечерие Пасхи, представляя собой вершину годового богослужебного круга. Во дворе храма будет разведен огонь, от которого священники зажгут большую пасхальную свечу, от которой верующие в храме зажгут свои свечи. Свет пасхальных свечей символизирует христианское учение, призванное просветить мир. Затем последует Провозглашение Пасхи – древний христианский гимн, а потом состоятся ветхозаветные чтения, „которые провозглашают Пасху, переход от рабства греха к свободе сынов Божьих, – отметил священник Петру Чобану.

Пасхальная Вигилия также включает чтения из Нового Завета, которые иллюстрируют события и значение Воскресения Христа в деле спасения людей, освещение воды, таинство крещения, после чего литургия, совершенная на нескольких языках, а затем причастие верующих. После почти полуторадневного молчания колоколов, они снова начнут бить, чтобы объявить человечеству о „Воскресение Иисуса Христа из мертвых”. В конце Литургии, после 22: 30, состоится процессия с пасхальной свечой, символом Воскресения Христа, и статуей Иисуса, вокруг собора, после чего будет освещена пасхальная еда. Согласно местной традиции, христиане становятся в два ряда во дворе собора, а священники благословляют их еду для праздничного стола.

– Хочу пожелать всем христианам, которые празднуют Пасху, иметь в сердце радость Воскресения, единственное, что может придать смысл нашей жизни, единственная радость, которая может проложить нам путь к спасению, к нашему собственному Воскресению. Я желаю всем иметь жизнь, полную Света, который не является чем-то – а есть кто-то – Сам Иисус Христос”, – обратился священник Петру Чобану.

21 апреля, на Пасху, литургия будет отмечаться с большой торжественностью в римско-католических приходах, начиная с 09:00. В начале Литургии христиан окропят святой водой, освещенной накануне, чтобы вспомнить свое таинство крещения. Пасхальная свеча будет установлена возле алтаря. В Соборе Божественное Провидение пасхальная литургия пройдет в 09: 00 – на польском языке, в 10: 30 – на русском языке, ее проведет епископ Кишинева Антона Коша, а в 12: 00 – на румынском языке.