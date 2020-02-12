Молдавские эксперты в области охраны здоровья пройдут учебные курсы с представителями ВОЗ

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Эксперты рабочих групп по охране здоровья встретились сегодня в Кишинёве, чтобы обсудить актуальные вопросы в области. В повестку дня были включены темы потенциальных форм взаимодействия в фармацевтической сфере, выполнения требований импорта и употребления медикаментов, а также оказания социальной помощи людям, инфицированным ВИЧ и СПИДом в региональных социальных центрах.

Эксперты из Кишинёва подчеркнули необходимость соблюдать этапы контроля качества и распространять на рынке только те лекарственные препараты, которые соответствуют международным стандартам, чтобы не подвергать опасности здоровье и жизнь людей. В связи с этим эксперты выразили заинтересованность и готовность принять участие в учебных курсах по анализу и контролю качества согласно стандартам GMP, в которых примут участие международные эксперты Всемирной организации здравоохранения, передаёт moldpres.md.

Кроме этого, эксперты обменялись информацией о функционировании региональных социальных центров, которые помогают людям, инфицированным ВИЧ и СПИДом. Молдавская сторона подчеркнула готовность сотрудничать и продолжать оказывать помощь приднестровскому региону в рамках национальных программ профилактики и контроля инфекций ВИЧ и СПИД.