Молдавские яблоки и вино разбирают в российских магазинах, как горячие пирожки (ФОТО)

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Товары из Молдовы пользуются особым спросом в Российской Федерации. Наши соотечественники, живущие в Москве, публикуют фотографии из магазинов, где молдавские фрукты и вина представлены в ассортименте.

Яблоками из Молдовы, например, торгует известная сеть “Ашан”. На одном из фото видно, что фруктов много, а выглядят они красиво. На другом снимке от яблок остался только ценник – сами фрукты разобрали.

В ассортименте в магазинах представлено и молдавское вино. Как свидетельствует одна из фотографий, и оно пользуется в Москве особым спросом.

Стоит напомнить, что молдавские товары получили возможность вернуться на российский рынок благодаря договоренности Игоря Додона и Владимира Путина. С 1 января 2019 года на 5 категорий молдавских товаров были отменены пошлины, а на этой неделе президент договорился, чтобы наша продукция беспрепятственно поступала в Россию через территорию Украины.

Фото: Фейсбук, группа Moldovenii din Moscova