Молдавские и румынские пограничники вылавливали “вооружённых” электрическими удочками браконьеров

Удалось поймать одного нарушителя, а трое его товарищей сбежали.

По данным Пограничной полиции, инцидент был зафиксирован 12 июня недалеко от реки Прут в Кагульском районе. Стражи границы получили оперативную информацию о нахождении в пограничной зоне четырёх мужчин, которые, “вооружившись” электронными удочками (запрещёнными для ловли рыбы), направлялись в сторону Прута со стороны населённого пункта Слобозия Маре.

Спустя несколько часов поисков органам правопорядка удалось определить местонахождение злоумышленников, но на предупреждение прекратить незаконные действия мужчины разбежались в разные стороны, оставив при этом все свои приборы для ловли рыбы. На помощь молдавским пограничникам пришли сотрудники Сектора пограничной полиции Галац, которым удалось поймать одного из нарушителей в реке. Остальным товарищам удалось скрыться.

В ходе допроса задержанный 36-летний житель села Слобозия Маре признался, что он вместе с друзьями хотел порыбачить в личных целях. На месте преступления было обнаружено более 300 выловленных сомов.

Следственные органы установили личности троих беглецов. Всем правонарушителям грозит суровое наказание в виде штрафа в размере 600 леев за незаконное нахождение в пограничной зоне, а также штраф за незаконную ловлю рыбы запрещёнными устройствами.