Молдавские гастарбайтеры за 17 лет прислали на родину 27 млрд долларов

Любопытные подсчеты, связанные с этой суммой, представил эксперт в области экономики Вячеслав Ионицэ.

Так, по его словам, если посмотреть на объем денежных переводов, то с 2000 года по настоящее время эта цифра составляет 18 миллиардов долларов. Однако за тот же период молдаване продали 27 миллиардов долларов, пишет ziarulnational.md.

– Это расхождение объясняется тем, что часть денег наши граждане привозят в страну лично, через родственников, друзей или другим образом. Таким образом, реальный объем денег, который поступил в страну, на 50% выше, чем данные о денежных переводах, – говорит Ионица.

Экономический эксперт также отмечает, что эта сумма в несколько раз выше общей суммы зарплат, выплаченных в Молдове за последние 18 лет.

– Уже в течение 14 лет или с 2004 года, объем средств, ежегодно присылаемыми нашими гражданами, превышает общую сумму зарплат, выплачиваемых в Молдове, – рассказал эксперт.

Согласно другому расчету, представленному Вячеславом Ионицэ, создание нового рабочего места в Молдове стоит 10 тысяч долларов, и, соответственно, за присланные молдаванами деньги можно было создать 2,7 миллиона рабочих мест.