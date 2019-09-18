Молдавские фрукты и овощи заметно подорожали в разгар сезона заготовок (ВИДЕО)

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В разгар сезона зимних заготовок молдавские овощи и фрукты значительно подорожали. Некоторые продукты продаются по ценам, установленным в начале лета.

Например, арбузы стоят шесть леев за килограмм, тогда как неделей ранее за них просили 4 лея. Молдавские дыни продаются по цене бананов – по 16 леев за килограмм, а персики – по 22 лея, передаёт publika.md.

Несмотря на рост цен, торговля сезонными овощами идет бойко. Килограмм картофеля стоит на рынке 12 леев, помидоры – от 8 до 15 леев. Цены примерно на три лея выше, чем в прошлом году. У продавцов есть объяснение.

– В этом году помидоры и огурцы затронули болезни, в том числе на Украине. Лучшие помидоры – выращенные в теплицах, но они дорогие. А те, что росли в поле – побиты градом, – утверждают они.

По словам специалистов, в этом году погода была благоприятной для фруктов и винограда, а овощные культуры сильнее всего пострадали из-за засухи.