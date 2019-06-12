Молдавские диаспоры в Греции и России поддерживают новую власть в стране (ФОТО)

Молдавские диаспоры в Греции и России поддерживают новую власть в стране (ФОТО)

Президент Молдовы Игорь Додон сегодня присвоил орден «Трудовая слава» госпоже Светлане Лисагор Вергис, председателю Молдавской общины в Афинах, и медаль «За гражданские заслуги» госпоже Елене Булхак, председателю Общественного культурного центра «Молдавская община» и Региональной общественной организации Курска. 

– Искренне поблагодарил этих прекрасных женщин за их активную гражданскую позицию и вклад в продвижение общечеловеческих ценностей. Отметил, что высоко ценю усилия, прилагаемые молдаванами диаспоры для участия в социальной, экономической и политической жизни нашей страны, – написал президент на своей странице в соцсети. 

Глава государства также поведал, что обе наши соотечественницы заверили его в полной поддержке молдавскими диаспорами Греческой Республики и Российской Федерации действий по освобождению захваченного государства и подчеркнули, что наши сограждане в этих странах признают легитимными правительство, возглавляемое Майей Санду, и новое парламентское большинство.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md