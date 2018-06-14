Молдавские Бони и Клайд: мужчина подговорил свою 19-летнюю сожительницу заманить и ограбить жертву

Ранее судимый 34-летний мужчина и его 19-летняя возлюбленная тщательно спланировали и организовали ограбление, для реализации которого молодая девушка познакомилась и заманила в нужное место свою жертву.

По данным столичной полиции, инцидент произошёл в секторе Буюканы в ночь на 6 мая. Тогда 49-летний мужчина обратился в полицию с жалобой и рассказал органам правопорядка, что неизвестный напал на него на улице И. Пеливан и отобрал мобильный телефон и 7 000 леев. Общая сумма причинённого ущерба составила 10 000 леев.

В связи с этим сотрудники полиции инициировали уголовное преследование. В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый и его сожительница заранее спланировали сценарий ограбления, согласно которому молодая девушка познакомилась с потенциальной жертвой. После знакомства они направились в сторону дома, а по дороге, на улице И. Пеливан, потерпевший подвергся физическому нападению. Злоумышленник нанёс ему удар в область головы, забрал всё имущество и убежал в неизвестном направлении.

Подозреваемые были задержаны. На данный момент мужчина находится под предварительным арестом, а его сожительница подвергнута уголовному преследованию на свободе. Если их вина будет доказана, то обоим грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.