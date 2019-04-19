Молдавские “бизнесмены” продают пепел сгоревшего Нотр-Дам-де-Пари (ФОТО)

0

Молдавские шулеры решили не отставать от остальных и нажиться после пожара в парижском соборе Нотр-Дам, опубликовав информацию на сайтах объявлений о продаже пепла из сгоревшего храма, обладающего якобы лечебными свойствами.

Тем не менее молдавские торговцы не первые додумались до такого вида заработка, до них аналогичные объявления появлялись на румынских и украинских сайтах. После того, как СМИ активно стали распространять информацию о продаже пепла с Нотр-Дам, объявление было удалено, однако его успели запечатлеть.

Так, согласно объявлению, пепел Собора Парижской Богоматери можно приобрести, сделав предварительный заказ. Товар обещают привезти в течение 2-х дней, более того, продавцы ручаются предъявить видео-доказательство тому, что пепел взят именно с Нотр-Дам-де-Пари. Цена, тем не менее, «кусачая» – 500 долларов за 100 грамм пепла, обладающего, по мнению автора объявления, лечебными свойствами. Кроме этого, покупателям пообещали приятный сюрприз – бесплатную упаковку.

Молдавские «бизнесмены» оказались самыми корыстолюбивыми, запросив 500 долларов за пепел. В Румынии торговцы оказались поскромнее – они продают чудо-пепел по цене от 500 до 1 700 румынских леев. А на Украине пепел Нотр-Дам, который «состоит из множества сгоревших икон, снимает проклятие и порчу, а также исцеляет», стоит всего-то 200 гривен.