Молдавские автоперевозчики столкнулись с проблемами при получении авторизации от ANTA (ВИДЕО)

Дальнобойщикам приходится выстаивать огромные очереди, чтобы получить авторизацию в Национальном агентстве автомобильного транспорта (ANTA). Проблема кроется в его системе работы.

Так, по словам депутата ПСРМ Олега Липского, ANTA, призванная помогать автоперевозчикам, не выполняет свои обязательства, а лишь препятствует выдаче разрешений. Онлайн-систему авторизации так и не ввели, а это добавляет водителям фур головной боли.

Десятки автоперевозчиков утверждают, что для получения авторизации они каждое утро приходят к зданию ANTA. Это связано с тем, что запас разрешений, выданных Украиной, быстро иссякает из-за большого числа заявок. В соответствии с новыми правилами, выдается по одному разрешению на одну единицу транспорта, пишет a-tv.md.

Очереди стали еще длиннее из-за объявленных выходных: к примеру, Национальное агентство автомобильного транспорта не работало два дня. Перевозчики заявили, что несут большие убытки из-за простоя, а их работа блокируется. Несмотря на то, что молдавские власти ведут переговоры с украинской стороной о либерализации перевозок товаров автотранспортом, эта проблема так и остается нерешенной.

– На данный момент выдают одну авторизацию на семь фур. Это издевательство над автоперевозчиками. По этой причине шесть грузовиков простаивают, а каждый седьмой может ездить. Проблема не решается, через 10 -15 дней эти авторизации иссякнут, а других нет. Это означает, что деятельность наших автоперевозчиков будет заблокирована, они не смогут получить разрешения на экспорт и транзит товаров через Украину. Они не смогут работать, – отметил Липский.

Дальнобойщики считают, что самое оптимальное решение проблемы – введение онлайн-системы. В соответствии с правительственным решением о введении платформы е-правительства, которая должна облегчить процесс выдачи разрешений и которая должна уже функционировать, онлайн-систему так и не ввели. Тогда на эти цели было выделено около 100 тысяч долларов. Возникает вопрос: на что потратили эти деньги? Водители недовольны нынешним положением вещей.

– Человек не должен приходить сюда, он должен сделать заказ онлайн, оплатить, получить по почте. А если он пришел, то сразу должен получить разрешение, забрать и уйти, а не сидеть здесь с 8 утра, – подчеркнул Липский.

Депутат считает, что данную проблему можно решить только в том случае, если работа ANTA будет изменена в самое ближайшее время, а для этого правительство должно принять экстренные меры.