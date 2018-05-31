Молдавские автомобилисты организуют марш против подорожания топлива

В соцсети объявлен “всеобщий сбор” автолюбителей Молдовы для участия в протестном марше против подорожания топлива.

Проведение мероприятия намечается на субботу, 2 июня, в 10.00, на площади Великого Национального Собрания. Инициатива принадлежит сообществу AutoLife Moldova на Facebook. В течение двух дней более тысячи человек заявили о намерении принять участие в демонстрации, пишет ipn.md.

Инициативная группа рекомендует участникам прийти на марш с их транспортными средствами, а если их нет – прийти пешком. „Да, во всей Молдове должен быть организован такой марш”, „Я приду с семьей”, „Давно пора” – так комментируют призыв пользователи соцсети.

Первоначально автомобилисты хотели провести марш в воскресенье, но выбрали в итоге субботу, чтобы акция не совпала с выборами примара Кишинева.

Напомним, максимальные цены на топливо постоянно растут на протяжении нескольких недель. До 12 июня литр бензина с октановым числом 95 будет стоить 19,79 леев, и 17,75 леев дизельное топливо.