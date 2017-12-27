Молдавские адвокаты столкнулись с неожиданной проблемой

Агентство государственных услуг затрудняется определить к какой категории относятся адвокатские конторы: физическим или юридическим лицам.

В связи с этим, юристы столкнулись с проблемой регистрации автомобилей в качестве собственности адвокатского бюро. Представители Агентства государственных услуг в отказе зарегистрировать транспортное средство сослались на письмо Министерства юстиции, сообщает bizlaw.md.

– Закон четко предусматривает, что адвокатское бюро функционирует и предстает в юридических отчетах, как физическое лицо. Поэтому материальные ценности не могут быть зарегистрированы на имя конторы в качестве юридического лица, – говорится в письме.

Кроме того, вице-министр юстиции Николае Ешану ссылает на ст.162 пт.1 Налогового кодекса, который также относит адвокатские бюро к физическим лицам.

Еще одним аргументом Агентства государственных услуг является тот факт, что учреждение теперь обладает новым программным обеспечением, которое больше не имеет опции регистрировать автомобили на имя адвокатских контор.

По словам адвоката Серджиу Чорба, ранее у него не возникало проблем с регистрацией автомобиля на имя его кабинета. Тогда сотрудники агентства полагали, что могут использовать категорию «юридическое лицо».