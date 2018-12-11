Молдавская теннисистка стала победительницей чемпионата TEN-PRO Global Junior Tour (ФОТО)

10-летняя теннисистка из Молдовы Лиа Белибова заняла первое место на международном чемпионате Ten Pro Global Junior Tour, который состоялся в Испании.

По данным пресс-службы Федерации тенниса Молдовы, Лиа Белибова обыграла соперницу из Польши со счетом 6:3, 6:1, соперницу из Болгарии со счетом 6:3, 7:6 и соперницу из Китая со счетом 6:3, 6:3. Игры проходили в теннисной академии Рафаэля Надаль в Манакоре.

Мама юной теннисистки опубликовала на своей странице в Facebook фотографии Лии с самим испанским теннисистом Рафаэлем Надаль, который является первой ракеткой мира в одиночном разряде. Кроме этого, она поделилась своими впечатлениями о чемпионате.

– Это была неделя теннисного счастья, веселья, новых впечатлений, сложных матчей и, конечно же, новых друзей по всему миру! Наконец, 1-е место в Ten Pro Global Junior Tour! Большое спасибо за вашу поддержку, а также спасибо тренерам за ваш тяжелый труд,- написала Наталья, мама победительницы.

Стоит отметить, что в Ten Pro Global Junior Tour участвуют теннисистки в возрастных категориях U10, U11, U12, U13, U14 и U15.