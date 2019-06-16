Молдавская семья пострадала в страшной аварии в Италии: глава семейства и его дочь скончались на месте (ФОТО)

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Молдаванин и его дочь скончались после того, как машина, в которой они ехали, сильно столкнулась с автобусом. Трагедия произошла в субботу, 15 июня, на автомагистрали вблизи города Местре в Италии.

Итальянская пресса пишет, что автомобиль марки Volkswagen столкнулся лоб в лоб с автобусом с пассажирами. В результате ДТП 34-летний молдаванин и его 13-летняя дочь погибли на месте, а его жена и еще трое детей 6, 7 и 14 лет были госпитализированы.

По словам местных властей, инцидент произошел из-за неверного маневра молдаванина. Обстоятельства случившегося выясняются.