Молдавская сборная по шахматам отправляется на Всемирную шахматную олимпиаду (ФОТО)

Глава государства, президент Федерации шахмат Молдовы Игорь Додон принял участие в торжественном открытии шахматного турнира на Кубок независимости – традиционного турнира, ежегодно проводимого федерацией, которую он возглавляет с 2011 года.

Как отметил Додон, в соревновании участвуют 50 шахматистов из Кишинева и районов страны. Среди них – ветераны игры, в том числе многократный чемпион Молдовы, мастер спорта международного класса Борис Неведничий. Участвует и много талантливой молодежи.

– В нынешнем году Федерация шахмат Молдовы провела 16 национальных состязаний, а наши шахматисты приняли участие в 18 международных турнирах, где добились значительных результатов. 22 сентября члены молдавской сборной, причем как мужчины, так и женщины, отправятся в грузинский город Батуми на Всемирную шахматную олимпиаду. Я пожелал нашим шахматистам успехов и выразил уверенность в том, что их славные победы продолжатся, – добавил глава государства.