Молдавская прокуратура может посадить на 15 лет “полковника ФСБ”

Антикоррупционная прокуратура передала в суд дело, обвиняемыми по которому проходят судебный пристав из Кишинева и его сын, а также житель Дондюшан, выдававший себя за полковника ФСБ.

Первые двое обвиняются в торговле влиянием, а “полковник” – в мошенничестве в особо крупных размерах.

Эти трое разработали преступную схему, посредством которой получили 25 000 евро в обмен на обещание жительнице города Кантемир повлиять на правоохранительные органы Украины, чтобы освободить ее мужа, находящегося под стражей в Одессе за совершение нескольких преступлений.

В частности, жена задержанного, ища способы вызволить супруга, обратилась к одному из фигурантов дела, и тот сообщил, что через своего сына может организовать встречу с полковником Службы безопасности России, который может решить проблему. На встрече “полковник” заверил, что в течение трех недель мужчина выйдет на свободу, и потребовал 25 000 евро.

Если обвиняемые в торговле влиянием будут признаны виновными, грозит штраф в размере от 4000 до 6 000 условных единиц или лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. “Полковнику ФСБ” же грозит лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.