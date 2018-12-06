Молдавская продукция за границей: наши вина теперь можно приобрести в 15 штатах Америки

Вино из Молдовы преодолело океан и теперь может порадовать своим отменным вкусом жителей 15 штатов Америки.

Об этом сообщил импортёр молдавского вина Moldova Deluxe, опубликовав пост на своей странице в Facebook.

– Друзья, мы рады представить вам эксклюзивную линию вин Cricova, которые теперь доступны в 15 штатах Америки. Не забудьте насладиться особым вкусом белого полусладкого вина Cricova Chardonnay. Свежий, из Молдовы! – написали представители Moldova Deluxe.

Стоит отметить, что Moldova Deluxe является официальным импортером молдавского вина, коньяка/ бренди, водки и игристого вина в США.