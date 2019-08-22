Молдавская писательница, победившая на престижном международном конкурсе, получила диплом парламента

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Председатель Парламента Республики Молдова Зинаида Гречаный вручила накануне Диплом парламента I степени региональному руководителю Евразийской творческой гильдии, члену Союза писателей Молдовы имени А.С.Пушкина, члену Союза писателей и искусствоведов и критиков России «Титул» Людмиле Дубковецкой.

Диплом был вручен в знак высокой оценки победы в международном литературном конкурсе «Open Eurasia 2018» в номинации «Лучший женский писатель – 2018». В рамках этого фестиваля Людмила Дубковецкая стала также лауреатом премии имени Марии Закирьяновой за лучшую женскую работу.

Людмила Дубковецкая – уроженка Бричан, врач по профессии, начала публиковаться в 1995 году в периодических изданиях и коллективных сборниках поэтов Молдовы, России и СНГ. В 2011 году был опубликован ее первый персональный сборник стихов и рассказов «Полярная звезда». Является лауреатом нескольких конкурсов поэзии.