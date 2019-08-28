Молдавская митрополия предлагает включить Арку Победы в список охраняемых государством памятников

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Молдавская митрополия обратилась к властям с просьбой включить Арку Победы, расположенную в центре столицы, в список памятников, охраняемых государством, чтобы впоследствии митрополия могла взять на себя ответственность за управление памятником и определение средств, необходимых для его реставрации.

Запрос был сделан после вышедшей в СМИ информации о скверном состоянии объекта, однако до сих пор неясно, какие органы несут ответственность за сохранение этого памятника, передаёт moldpres.md. В заявлении митрополии Молдовы отмечается, что православная церковь более чем за два десятилетия реставрировала и восстановила 718 церковных построек – памятников государства.

Стоит отметить, что Арка Победы в Кишинёве является памятником архитектуры, построенным в 1840-1841 гг. Внутри находится гигантский колокол весом 6,4 тонны. Это квадратное сооружение выполнено из белого камня, с четырьмя одинаковыми фасадами и четырьмя колоннами, поддерживающими аттик.

Арка Победы находится на оси симметрии архитектурного ансамбля, в который входят Кафедральный Христорождественский собор, его колокольня, площадь Великого национального собрания и Дом правительства.