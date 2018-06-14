Молдавская клубника из родного села президента прославилась на всю Россию (ВИДЕО)

Филипп Киркоров, ставший гостем грандиозного Фестиваля клубники и меда, который прошел в минувшее воскресенье в родном селе Игоря Додона Садова, забрал с собой несколько ящиков ягоды и угостил ими своих коллег по “цеху”.
Один из таких ящиков достался известному исполнителю Диме Билану, который рассказал о “витаминном сюрпризе” из Молдовы на своей странице в соцсети.
– Выскочил из больнички на 5 минут, чтобы получить от Филиппа витаминный сюрприз, прямиком из Молдовы! Я от души поздравляю тебя со званием народного артиста Молдовы и, пользуясь случаем, передаю привет Игорю Николаевичу Додону. Имею честь, по долгу службы, быть знакомым с ним! – написал Билан.
Напомним, Фестиваль клубники и меда собрал в Садова более 20 тысяч людей со всей Молдовы.
Выскочил из больнички на 5 мин, чтобы получить от Филиппа @fkirkorov витаминный сюрприз, прямиком из Молдавии😀 !!! Я от души поздравляю тебя со званием – народный артист Молдавии 👏🏼👏🏼👏🏼 и пользуясь случаем, передаю привет Игорю Николаевичу Додон @dodon_igor – имею честь, по долгу службы, быть знакомым с ним!!! А вот быть внимательным к коллегам – это ещё один редкий талант! У меня не всегда получается так(( Но я стараюсь!!! Спасибо, Фил, ну очень польщен приятной неожиданностью момента !😍💫😋😋😊 #билан #димабилан #цветнастроениясиний