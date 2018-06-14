Молдавская клубника из родного села президента прославилась на всю Россию (ВИДЕО)

Филипп Киркоров, ставший гостем грандиозного Фестиваля клубники и меда, который прошел в минувшее воскресенье в родном селе Игоря Додона Садова, забрал с собой несколько ящиков ягоды и угостил ими своих коллег по “цеху”.

Один из таких ящиков достался известному исполнителю Диме Билану, который рассказал о “витаминном сюрпризе” из Молдовы на своей странице в соцсети.

– Выскочил из больнички на 5 минут, чтобы получить от Филиппа витаминный сюрприз, прямиком из Молдовы! Я от души поздравляю тебя со званием народного артиста Молдовы и, пользуясь случаем, передаю привет Игорю Николаевичу Додону. Имею честь, по долгу службы, быть знакомым с ним! – написал Билан.

Напомним, Фестиваль клубники и меда собрал в Садова более 20 тысяч людей со всей Молдовы.