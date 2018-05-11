Молдавская группа DoReDos прошла в финал “Евровидения – 2018” (ВИДЕО)

Представители нашей страны поборются за победу в финале конкурса, который пройдет уже в эту субботу, 12 мая.

Молдавской группе DoReDos удалось завоевать симпатии членов жюри конкурса и зрителей со всей Европы и попасть в десятку финалистов состязания. Вместе с Молдовой в финал вышли представители Сербии, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов. Все они выступят в финале “Евровидения-2018”, который пройдет 12 мая в Лиссабоне. Конкурсантам из России и Румынии пройти в финал не удалось.

Напомним, группа DoReDos принимает участие в состязании при поддержке президента Игоря Додона, а конкурсную песню молдавским исполнителям написал мэтр российской эстрады Филипп Киркоров.